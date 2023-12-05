Віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, якою вийшла фінальна версія урядового законопроєкту про права національних меншин (спільнот) з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Про це прес-служба відомства повідомила у Facebook.

"Разом з парламентарями доопрацювали внесений урядом до Верховної Ради законопроєкт щодо змін до деяких законів у частині прав національних меншин (спільнот). Належна імплементація рамкового законодавства неможлива без внесення змін у спеціальне законодавство. Саме тому з урахуванням міжнародних практик, рекомендацій Венеційської комісії та у консультаціях з нацспільнотами було підготовлено пакет змін до ряду законів", - зазначила Ольга Стефанішина.

За її словами, законопроєкт жодним чином не передбачав перегляд чинних норм щодо мови держави-агресора.

"Це була завжди принципова для нас позиція. Однак для зняття будь-яких побоювань та застережень, працюючи спільно з парламентарями та представниками громадськості, ми додатково посилили запобіжники. Що стосується прав національних спільнот, усі положення законопроєкту були збережені", - пояснила урядовиця.

Стефанішина підкреслила, що фінальна версія документу не залишає можливостей для двозначностей: "Вірю, що розрив з російсько-радянським спадком є остаточним і безповоротним. І найкращою гарантією цього є наша інтеграція в ЄС. Впевнена, тут не може бути розбіжностей".

Раніше Кабмін запропонував Верховній Раді внести зміни до законів у частині прав нацменшин з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Зокрема, законопроєкт пропонує залишити право приватним установам вищої освіти обирати мову навчання серед тих, що є офіційними в ЄС, при цьому забезпечуючи вивчення державної мови у форматі окремої навчальної дисципліни. Окрім цього, пакет передбачає зміни до закону "Про медіа", в тому числі визначає особливості використання мови держави-агресора, а також до закону "Про видавничу справу".

Тим часом українські громадські організації закликають владу не послаблювати механізми захисту державної мови під приводом євроінтеграції.

Нагадаємо, на тлі рекомендації Єврокомісії розпочати з Україною перемовини щодо вступу в ЄС особливу увагу на права нацменшин в Україні звернула одна з країн Євросоюзу - Угорщина.

При цьому, за словами віцепрем'єрки, Будапешт політично не зацікавлений в остаточному вирішенні цього питання, а Київ не робитиме винятків для жодної нацменшини.