Сили оборони України атакували склад паливно-мастильних матеріалів російських Збройних сил, розташований на околиці окупованого Росією Луганська.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"3 грудня 2023 Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по паливно-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська", - йдеться у повідомленні.

Стратком оприлюднив і відео з місця події. На кадрах видно, що удар завдали за допомогою кількох БПЛА. Можна побачити, що щось палає посеред нафтобази. На відео також чути, як гудить мотор безпілотника, а тим часом у напрямку БПЛА відбувається стрілянина.

Ймовірно, атаку росіяни відбивали за допомогою ЗУ-23-2 - радянської 23-мм спареної зенітної установки, український військовий розповів Kyiv Post. Цю зенітну установку розробили в кінці 1950-х років для ураження повітряних цілей на висотах до 2,5 км. Вона найбільш поширена на озброєнні у пострадянських країнах.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Чоловік на відео стверджує, що співробітникам окупаційного "Міністерства з надзвичайних ситуацій" довелося "ховатися" від дронів-камікадзе.

"Після чергової атаки безпілотників співробітники МНС роз'їжджаються по сектору, щоб не стати зручною мішенню для українців", - каже він.

На супутниковій світлині місцевості, прикріпленій до допису Страткому, видно, що йдеться про нафтобазу, розташовану на вулиці Руднєва на південній околиці Луганська. На фото можна нарахувати близько десяти великих та близько двадцяти менших цистерн для зберігання пального.

Видання "Фокус" звертає увагу на те, що відстань від нафтобази в Луганську до можливого місця пуску безпілотників Сил оборони складає близько сотні кілометрів.

"При цьому дронам потрібно було б летіти над місцевістю, де відбуваються бойові дії, та над тимчасово окупованими територіями Донбасу. При цьому російські системи РЕБ їх не збили, а локатори не помітили", - пише видання.

Про вибух на нафтобазі в Луганську стало відомо зранку в понеділок. Російська влада повідомила, що нафтобазу атакували дрони-камікадзе, і що внаслідок атаки загорівся один резервуар. Представники окупаційної влади наголошували, що пожежа була локалізована.

Слід зауважити, що наприкінці вересня Збройні сили України знищили склад з боєприпасами росіян в районі окупованого міста Сорокине на Луганщині. Місто, розташоване неподалік російського кордону, знаходиться на відстані близько 123 км від лінії фронту, що виключало ураження складу ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню.

Деякі російські ЗМІ повідомляли, що причиною вибуху міг стати дрон або диверсія на території підприємства.