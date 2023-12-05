Фінляндія найближчим часом розпочне виробництво артилерійських боєприпасів для України.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийняте дуже скоро", – сказав він.

Міністр також наголосив, що рішення, ймовірно, буде прийняте ще до Різдва.

"Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", – додав Хяккянен.