У вівторок, 5 грудня президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням до американських сенаторів на конфіденційному брифінгу в режимі захищеної відеоконференції.

Про це пише видання Hill з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті, демократа Чака Шумера.

"Адміністрація [Байдена] запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... в рамках нашого конфіденційного брифінгу, щоб ми могли безпосередньо від нього почути, що саме поставлено на карту на цьому голосуванні... Прошу, щоб усі сенатори були присутні на цьому важливому брифінгу", - наголосив Шумер у Сенаті.

Український лідер розповість членам Сенату США про стан війни в Україні напередодні голосування за запит президента Джо Байдена про об'єднаний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також про фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою. Загальна сума пакету сягає 106 млрд доларів, 61 млрд з яких передбачається для нашої держави.

Зеленський планує наголосити на необхідності ще одного раунду військової допомоги з боку США на тлі заяв Білого дому про те, що кошти на фінансування підтримки України закінчаться до кінця року.

Нагадаємо, востаннє президент України звертався до Сенату у вересні 2023 року, під час свого візиту до Вашингтону. Тоді він попередив сенаторів, що Україна програє у війні з Росією без додаткової допомоги від Сполучених Штатів.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер вже призначив перше процедурне голосування за запит Байдена. Воно має відбутися до кінця цього тижня.