У Міжнародний день волонтера військовослужбовці 112-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та команда, зібрана з ветеранів українського футболу, провели футбольний матч.

Про це у коментарі Kyiv Post розповів офіцер 127 батальйону ТРО ЗСУ Ігор "Тополя" Мазур.

Фото надане Ігорем Мазуром

Мазур був капітаном команди військових. Матч, приурочений також до Дня Збройних сил України, який відзначатимуть 6 грудня, відбувся на стадіоні імені Банникова біля будівлі Федерації футболу України.

Перед початком змагання військових привітали зірки радянського та українського футболу, а нині футбольні тренери: Олег Протасов, Олексій Михайличенко та Анатолій Демʼяненко.

За команду ЗСУ зіграла також військова з позивним "Бджілка". Раніше вона професійно займалася футболом та навіть грала за молодіжну збірну України.

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"Ми програли 4:2. Хлопці грали краще за нас, тому й виграли. Атмосфера була чудова", - розповів Kyiv Post "Тополя" і додав, що йому вдалося забити один гол.

 

Відео надане Ігорем Мазуром

Військові подарували переможцям підписаний бійцями червоно-чорний прапор, а футболісти подарували українським оборонцям футбольну форму, в якій вони грали, та футбольні мʼячі. Вони також побажали українським захисникам перемоги на полі бою та звільнення української землі від окупантів. 

Фото надані Ігорем Мазуром

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
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