У 2023 році радіодиктант національної єдності-2023 без жодної помилки написали дві людини, а ще п'ятеро припустилися по одній помилці.

"Цього року у нас дві переможниці, які написали Радіодиктант-2023 без жодної помилки. П’ять осіб написали Радіодиктант з однією помилкою. 34 слухачі та глядачі написали текст Радіодиктанту з двома помилками, а решта - з трьома та більше помилками, - розповіла виконавча продюсерка Українського Радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.

Без жодної помилки Радіодиктант-2023 написали Христина Гоянюк та Галина Шура, які вже ставали переможницями у попередні роки.

Секрет своєї грамотності українки пояснили тим, що авторів тексту Радіодиктанту оголошують зазделегідь, одже у них є час на вивчення творчості авторів та ретельний аналіз типових для них розділових знаків.

"І коли звучить текст, вони послуговуються не лише правилами української мови", - додала Юлія Шелудько.

Нагадаємо, Радіодиктант національної єдності-2023 відбувся 27 жовтня, у День української писемності та мови. Згодом було оприлюднено текст цьогорічного Радіодиктанту.