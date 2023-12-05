Росія добиває своїх же поранених військовослужбовців дронами, аби ті не потрапили в український полон. Як повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі українського телебачення, оскільки дуже багато бажаючих здатися в полон Збройним силам України, особливо під час штурму, то росіяни атакують таких солдатів з дронів.

“Справа в тому, що росіяни не дають своїм військовослужбовцям здатися в полон. Фіксувалися навіть випадки, коли російські дрони добивали своїх же поранених. Можливо, це був якийсь військовий, якого не можна було здавати в полон. Але такі факти були протягом місяця", – розповів Штупун в ефірі телемарафону.

Андрій Юсов, представник української розвідки в розмові з Kyiv Post підтвердив тактику російського командування добивання своїх же солдатів.

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“Такі випадки фіксувались неодноразово, зокрема українською аеророзвідкою за допомогою розвідувальних БПЛА. Загороджувальні загони й добивання власне своїх же - це те, що справді російська армія використовує проти своїх же", - сказав Андрій Юсов.

В розвідці такі випадки пояснюють кремлівською тактикою терору та залякування своєї армії.

“Хто відмовляється іти в бій і виконувати злочинні накази або йти на м'ясні штурми. Це все така тактика терору та залякування умовно своїх же, щоб знизити кількість відмовників, дезертирів, і тих хто добровільно здається в полон. Це власне така реакція на те, що охочих здатися в український полон достатньо велика”, - сказав представник ГУР.

Він також зазначив, що кількість охочих здатися в полон серед російських військовослужбовців настільки зросла, що Україна готує відкриття нового табору для утримання військовополонених.

Найчастіше в полон потрапляють військові зі штурмових підрозділів, бо кадрові військові вперед не йдуть. Здебільшого в перших лавах штурмують "свіжомобілізовані або свіжопривезені з інших напрямків або з РФ, які ще не розуміють, куди вони потрапляють".

Останнім часом серед російських військовослужбовців багато випадків відмови йти на штурм, оскільки солдати бачать дороги та лісосмуги, завалені трупами військових РФ.

За три тижні на Таврійському напрямку в полон здалися близько 80 росіян. Таврійський оперативний напрямок є одним із найгарячіших на фронті. Сили оборони стійко тримають позиції під Авдіївкою, де ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ.

Це вже не перший випадок, коли російські військові “добивають” своїх та залишають прямо на полі бою. 13 листопада було опубліковано відео, на якому російські війська за підтримки бронетехніки здійснили спробу штурму українських позицій, втім завдяки чудовій роботі українських захисників 58-ї мотопіхотної бригади майже вся штурмова група противника була знищена.

На відео, зокрема, видно, як техніка ворога під час відступу з позицій переїжджає власних солдатів, залишаючи поранених вмирати на полі бою.