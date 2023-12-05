У засніженому лісі біля лінії фронту на сході України 59-тонний бойовий танк з гуркотом виїжджає із маскувального бліндажу, в якому українські танкісти тримають бойову машину, що допомагає стримувати російські атаки на цьому напрямку.

Протягом року Київ лобіював отримання від Німеччини та інших західних союзників сучасних танків Leopard, здатних ефективно протидіяти російським танкам.

Але оскільки довгоочікуваний літній контрнаступ України виявився повільнішим, ніж очікувалось, важкі танки переважно були розгорнуті для утримання оборонних лінії.

Заступник командира роти 21-ї механізованої бригади повідомив AFP, що танк Strv 122 – шведська версія Leopard 2A5 – зараз використовується українськими силами для ураження піхотних груп або складів боєприпасів противника.

«Інакше кажучи, він використовується не так, як під час контрнаступу», – сказав 25-річний Руслан, маючи на увазі просування збройних сил України цього літа з метою закріпитися на півдні.

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Лінія фронту в Україні, зокрема на Харківщині, де наразі розгорнуті Strv 122, протягом останнього року незначно просунулась.

Але починаючи з вересня російські війська неухильно просуваються до Куп’янська, міста в Харківській області, в якому до війни проживало 30 тис. мешканців.

Українське командування сподівалось, що «Леопарди» допоможуть прорвати оборонні лінії росіян, і ЗСУ зможуть швидко просунулись на південь у бік Криму, незаконно анексованого Кремлем у 2014 році.

Оборона «важливого фокусу»

Натомість тепер ці танки використовуються на фронті переважно як далекобійна артилерія, а не як наступальні бойові танки, що просуваються вглиб територій, які поки що контролюються Росією.

Нещодавно німецький таблоїд Bild опублікував статтю під назвою «Це насправді не було заплановано», в якій описується, як ЗСУ використовують «Леопарди».

«Танки Leopard 2A6, поставлені Німеччиною, використовуються, щоб запобігти подальшому потраплянню сходу країни під російський контроль, а не для повернення окупованого півдня», – йдеться в статті.

Таке застосування танків загалом відповідає теперішній концепції України, політичне та військове керівництво якої наголошує на необхідності в першу чергу закріпитися на контрольованих Києвом територіях, щоб блокувати подальше просування Росії.

«Будівництво фортифікаційних споруд є для нас важливим напрямком», – заявив цього тижня міністр оборони Рустем Умеров у соціальній мережі.

Після тривалого зволікання Німеччина та інші європейські країни вирішили на початку цього року поставити Києву близько 70 танків Leopard для підкріплення довгоочікуваного контрнаступу.

Ці поставки посилили український парк застарілої бронетехніки радянських часів, і командування ЗСУ сформувало для наступу нові бронетанкові підрозділи, зокрема 21-шу механізовану бригаду.

«Армія може прорвати ворожі лінії та покласти край тривалому періоду окопної війни», – сказав у січні Армін Паппергер, генеральний директор компанії Rheinmetall, яка постачає гармати для танків.

«З Leopard солдати можуть просуватися на десятки кілометрів за один марш».

«Вам потрібно більше»

Після початку наступу ЗСУ відвоювали кілька сіл на півдні, але серйозного прориву міцно укріплених позицій росіян не відбулося.

Українські ЗМІ повідомляли, що Київ втратив близько 12 «Леопардів» в ході цього повільного наступу.

«Леопарди дуже ефективні, але щоб проводити широкомасштабні наступальні дії, їх потрібно більше», – сказав журналістам AFP танкіст Руслан, який воює на Харківському напрямку.

За його словами, ЗСУ потребує як мінімум 150 таких танків, щоб досягти суттєвого прогресу на полі бою. Тим не менш, він високо оцінив ці бойові машини, похваливши їхню вогневу міць, мобільність і потужну броню.

Поблизу Лимана «Леопарди» здебільшого працюють парами, вистрілюючи приблизно по 15 снарядів по окремій позиції росіян.

«Так ефективніше», – пояснив командир роти Антон, додавши, що інколи танки застосовують двічі на день, а іноді двічі на тиждень.

«Фронт зараз трохи стабілізувався. Зима наближається. Ми не будемо просуватися крізь силу», – сказав він.

Танки Leopard також були задіяні, аби стримати росіян під Авдіївкою, промисловим містом в Донецькій області, яке Кремль намагається захопити вже майже два місяці.

Антон, який, як і Руслан, відмовився назвати своє прізвище з міркувань безпеки, заявив, що хотів би повернутися до наступу.

В бою «танк проти танка», пояснив він, його екіпаж зможе максимально використати проти росіян технічні переваги Leopard.

«Зараз ми тримаємо оборону. Але нам треба спланувати, як рухатися далі, аби повернути собі наші території», – сказав український танкіст.