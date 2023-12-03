Посли Латвії, Литви та Естонії у Польщі оголосили демарш польському уряду через блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною. Такі дії поляків, на їхню думку, підривають здатність нашої держави протистояти повномасштабній агресії Росії.

Про це пише видання ERR з посиланням на заяву речниці естонського МЗС Бріти Кікас.

"Ми поважаємо право водіїв вантажівок на мітинг. Втім, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки", - сказала Бріта Кікас.

За її словами, у демарші взяли участь посли країн Балтії при міністерстві інфраструктури Польщі. Таким чином уряди країн прагнуть привернути увагу польської влади до наслідків блокування кордону польськими перевізниками.

Тим часом міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вже обговорив цю проблему з попереднім очільником польського МЗС Збігнєвом Рау. А найближчим часом новий міністр закордонних справ Польщі відвідає Таллінн з офіційним візитом, де "це питання обов'язково обговорять", підкреслила речниця МЗС Естонії.

Бріта Кікас висловила сподівання, що за спияння Єврокомісії Україна та Польща погодять спільне рішення щодо блокування українсько-польського кордону "найближчим часом".

Нагадаємо, очільники МЗС Латвії, Литви та Естонії підтримали Україну у бойкоті міністерського засідання ОБСЄ у Скоп'є за участі Сергєя Лаврова.