7 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає з офіційним візитом Париж, у ході якого матиме двосторонні перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Це підтвердив речник очільника угорського уряду Барталан Хаваші, повідомляє телеканал ATV.

"Так, інформація відповідає дійсності, зустріч запланована на четвер", - відповів речник на питання щодо запрошення з боку Макрона.

Politico з посиланням на власні джерела в Парижі пише, що французський президент на зустрічі з Орбаном зосередиться на пошуку компромісу з ним для позитивного рішення про відкриття переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу на грудневому засіданні Європарламенту.

За словами співрозмовника видання, прем'єр Угорщини "підвищив ставки" для отримання більшої суми коштів від Брюсселя.

"Це суто тактичний момент... тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди", - пояснив рішення Макрона щодо особистої зустрічі з Орбаном французський посадовець на правах анонімності.

Kyiv Post розбирався, які наслідки може мати відмова Будапешта підтримати перемовини з Україною про вступ до ЄС.

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