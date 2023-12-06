Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав Конгрес США якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України, адже без американської допомоги існує великий ризик програшу у війні з Росією.

Про це він сказав на події в Інституті миру 5 грудня у Вашингтоні, передає "Голос Америки".

"Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена - я не кажу не прийнята - це створить великий ризик того, що ми будемо в тому самому становищі, в якому ми зараз. І, звісно, це з великою ймовірністю зробить неможливим продовження звільнення територій і створить великий ризик поразки у війні", - зауважив Єрмак.

Він наголосив, що Україна потребує не лише військової допомоги, а й підтримки бюджету. За його словами, наша держава зараз працює з партнерами, щоб завершити план на наступний рік.

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"Ми хочемо перемогти якомога швидше, тому що минуло вже два роки, а два роки - це великий термін", - додав він.

За словами Єрмака, відмова від прямої бюджетної підтримки України становить загрозу, оскільки наступного року український уряд очікує дефіцит бюджету в розмірі 43 млрд доларів.

"Звичайно, без цієї прямої бюджетної підтримки буде важко залишатися на тих самих позиціях... щоб люди дійсно вижили в ситуації, коли війна триватиме", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, 5 грудня представники Демократичної партії в Сенаті США оприлюднили пакет на близько 111 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою.

У стислому викладі 167-сторінкового законопроєкту йдеться про те, що він передбачає понад 15 млрд доларів на підтримку України, включаючи такі сфери: військова підготовка, обмін розвідданими, збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування.