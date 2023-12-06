Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав посестер і побратимів із Днем ЗСУ. Він подякував українським воїнам за захист нашої держави від агресора РФ.

Про це повідомляє прес-служба Залужного у Telegram.

"Сьогодні я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Залужний наголосив, що нині українські воїни борються за наших дітей, не маючи права на поразку. Він також висловив гордість за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах ЗСУ.

"Україна не здається - завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь - як би важко нам не було, але точно не буде соромно! Дякую за службу!", - сказав генерал.

Нагадаємо, у День Збройних Сил України президент Володимир Зеленський записав відеопривітання українським воїнам, у якому наголосив, що для них є лише одне слово - "молодці" та лише одна емоція - вдячність.

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