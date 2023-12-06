У Дніпрі затримали злочинне угруповання, яке торгувало зброєю. Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Поліцейські Дніпропетровської області отримали оперативну інформацію про причетність групи осіб до торгівлі зброєю та незаконних фінансових операцій, легалізації та відмивання доходів у великих розмірах.

"1 грудня в одному з гаражних кооперативів міста поліцейські управління КОРД заблоковували автомобіль Toyota Highlander та затримали фігурантів, причетних до вказаних злочинів", - йдеться у повідомленні.

У затриманні та обшуках брали участь близько 100 правоохоронців міста і області. Організатор та двоє виконавців виявилися жителями Дніпра. Усього було проведено 16 обшуків, під час яких у гаражах та в автомобілях фігурантів слідчі вилучили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Зокрема, йдеться про 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази.

"У зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу", - додають в МВС.

Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів). Суд заарештував підозрюваних із правом внесення застави.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Слід зауважити, що на початку вересня правоохоронці викрили злочинний канал, яким зброя з районів ведення бойових дій потрапляла на захід України.

МВС тоді повідомляло, що мережу незаконної торгівлі зброєю та боєприпасами налагодив житель Дніпропетровської області. У ході обшуків та слідчих дій оперативники вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, два автомати, 9 ручних гранат із запалами, 8 гранатометних пострілів, обріз мисливської рушниці, револьвер, майже 1500 набоїв, вибухові речовини та детонатори.

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