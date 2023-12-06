6 грудня правляча партія Угорщини “Фідес”, яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан, внесла на розгляд угорського парламенту резолюцію з закликом не підтримувати відкриття переговорів з Україною щодо членства в Європейському Союзі.

Про це пише Reuters.

Угорський прем'єр вчергове виступив проти включення питання старту перемовин з Україною до порядку денного грудневого засідання Євроради, оскільки лідери країн ЄС начебто можуть не досягти консенсусу з цього питання.

"Політика розширення Євросоюзу повинна залишатися об'єктивним процесом, заснованим на правилах та результатах", - йдеться у тексті резолюції.

Представники партії Орбана також вважають, що на сьогодні передумов для консенсусу між членами ЄС щодо євроінтеграції України немає.

У документі пропонується спочатку провести ретельну оцінку впливу можливого членства України на згуртованість та сільськогосподарську сферу всередині блоку, одними з основних бенефіціарів яких виступають бідніші країни, включно з Угорщиною.

Нагадаємо, 7 грудня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідає з офіційним візитом Париж, де матиме двосторонні перемовини з Емманюелем Макроном. Під час зустрічі з Орбаном французський президент зосередиться на пошуку компромісу для позитивного рішення щодо відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Kyiv Post розбирався, які наслідки може мати відмова Будапешта підтримати перемовини з Україною про вступ до ЄС.