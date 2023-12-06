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Карикатури
Про щурів і людей
Про щурів і людей
Сергій Коляда до Дня Збройних Сил України
Сергій Коляда
| грудень 6, 2023, 17:47
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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