В Росії вбито колишнього народного депутат України від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву. Співрозмовник Kyiv Post у спецслужбах повідомив, що це була спецоперація Служби безпеки України (СБУ).
«Його було ліквідовано зі стрілецької зброї», - уточнило джерело, назвавши екс-політика «топовим зрадником, колаборантом та пропагандистом»
За інформацією російських медіа, тіло Киви було знайдено у будинку у Підмосков’ї.
Речник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов також підтвердив смерть Киви. «Така доля чекатиме й інших зрадників України», - додав він.
Кива втік з України напередодні вторгнення Росії нібито на відпочинок до Європи. Пізніше він повідомив, що перебуває в РФ.
Він був постійним гостем прогандастиських шоу на російських телеканалах, де підтримував війну Росії проти України та закликав українців здатися.
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Кива стверджував, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього». Тому вторгнення Росії він сприймав, як «потрібне звільнення».
Також його вважають близьким до Віктора Медведчука, колишнього українського політика, олігарха та близького друга президента РФ Володимира Путіна.
В Україні Киву звинуватили у державній зраді заочно засудили до 14 років ув'язнення.
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