В Росії вбито колишнього народного депутат України від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву. Співрозмовник Kyiv Post у спецслужбах повідомив, що це була спецоперація Служби безпеки України (СБУ).

«Його було ліквідовано зі стрілецької зброї», - уточнило джерело, назвавши екс-політика «топовим зрадником, колаборантом та пропагандистом»

За інформацією російських медіа, тіло Киви було знайдено у будинку у Підмосков’ї.

Речник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов також підтвердив смерть Киви. «Така доля чекатиме й інших зрадників України», - додав він.

Кива втік з України напередодні вторгнення Росії нібито на відпочинок до Європи. Пізніше він повідомив, що перебуває в РФ.

Він був постійним гостем прогандастиських шоу на російських телеканалах, де підтримував війну Росії проти України та закликав українців здатися.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Кива стверджував, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього». Тому вторгнення Росії він сприймав, як «потрібне звільнення».

Також його вважають близьким до Віктора Медведчука, колишнього українського політика, олігарха та близького друга президента РФ Володимира Путіна.

В Україні Киву звинуватили у державній зраді заочно засудили до 14 років ув'язнення.