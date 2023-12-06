В тимчасово окупованому Луганську свою роботу розпочне російський центр військової спецпідготовки для підлітків. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Повідомляється, що організація вже виконує завдання Міноборони Росії по рекрутингу та підготовці молоді до подальшої служби в російській армії. Зокрема, підлітків навчають основам стрільби, роботи з БПЛА, засобами зв’язку та РЕБ. 

“За планом окупантів, дітей віком від 14 років будуть направляти на військову підготовку, а від 16 років одразу готувати до мобілізації, що є грубим порушенням статті 51 Женевської конвенції”, - повідомляють в українському підпіллі.

Курує даний напрямок депутат російської Держдуми Віктор Водолацький.

“Центр національного спротиву отримав доступ до списку всіх осіб, залучених до розгортання таких центрів. І кожен з вас понесе відповідальність за скоєні злочини!”, - повідомляють у прес-службі ЦНС.

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