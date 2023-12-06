У середу 6 грудня російські Телеграм-канали повідомили про підрив автомобіля "депутата Народної ради "ЛНР" Олега Попова. Вибух стався в Луганську поблизу міського стадіону.

Спочатку повідомлялось про його поранення. Та вже у ввечері Слідчий комітет Росії підтвердив загибель Попова. Відомо, що в автомобілі детонував невстановлений пристрій.

Kyiv Post вдалося встановити, що цю спецоперацію організувала Служба безпеки України (СБУ).

Наш співрозмовник серед військових додав, що Попов був «цілком законною ціллю, адже до депутатства він керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців».

Окрім цього Попов був головою комітету з питань державної безпеки та оборони на окупованій росіянами території Луганської області.

«Підрив керівника – найкраща реклама ефективності роботи цього комітету», - говорить джерело.

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Це була не перша спроба замаху на Попова. У вересні 2022 року повідомлялось про його смерть внаслідок замовного вбивства. Та в лютому цього року Попов повернувся до виконання службових обов’язків. Повідомлення про його смерть тоді назвали частиною «оперативної гри» російських спецслужб.

Марина Шашкова
Марина Шашкова
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