У Києві 6 грудня на Софійській площі відкрили головну ялинку країни.

Ялинка — штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили й прикрасили за кошти меценатів. Тема локації - "Хоробрі серця", присвячена українським захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці Герб України.

"Це свято, яке ми не повинні забрати у наших дітей. Багато дискусій, але в депресію загнати українців не вийде. Проводимо без фудкортів, без будь-яких заходів, які, як зазвичай, в мирний час проходили. Але присутність свята повинна бути",— сказав міський голова Віталій Кличко.

Поруч із ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена українським бійцям. Також на площі встановили маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями. За донат кожен відвідувач може забрати собі на згадку одну прикрасу. Задонатити можна через QR-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи.

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Що відомо про святкування Нового року-2024 в Києві

Рада оборони столиці вирішила, що в Києві не буде великих ярмарків та святкувань на Різдво та Новий Рік. Проте головну ялинку країни все ж вирішили встановити на Софійській площі.

Повідомлялося, що, як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за кошти меценатів, а також обмежено використовуватимуть електроенергію.Оскільки цього року Різдво святкують за Новоюліанським календарем, ялинку вирішили встановити до 6 грудня. Вона простоїть до 10 січня 2024 року.

Роботи з монтажу каркасу новорічної ялинки почали вранці 4 грудня. Усі матеріали використовують із минулорічних запасів. Тематику і кому присвячується символ Різдва і Нового року оголосили на відкритті.

Військова адміністрація столиці повідомила, що комендантську годину для киян на Новий рік не скасовуватимуть.

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