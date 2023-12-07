Вперше за 191 рік у Почаївській лаврі пройшла служба Православної церкви України (ПЦУ) українською мовою. Україномовна служба відбулась у Миколаївському соборі, що в Кременці на Тернопільщині 6 грудня 2023 року. Цього ж дня у 1832 році храм був переданий Російській православній церкві.

Як повідомляє Суспільне, святкову літургію в День святого Миколая очолив митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор. Богослужіння почали з виконання гімну України.

“Вперше за 191 рік лунає українська молитва у Миколаївському соборі міста Кременець! Аже саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами, і саме сьогодні, 6 грудня 2023 року, відбувається перше українське богослужіння до свята св. Миколая та лунає молитва за українських воїнів у День Збройних Сил України!”, - зазначив виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

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12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору. 5 грудня Верховний суд залишив чинним рішення про те, що УПЦ МП має передати собор у користування Кременецько-Почаївському заповіднику.

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