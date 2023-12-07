Російська армія 6 грудня вела наступальні дії під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, які 6 грудня опублікував Інститут вивчення війни (ISW), показують, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

На кадрах, опублікованих 5 грудня, нібито видно підрозділи російських 87-го та 1487-го полків (1-й армійський корпус ДНР), 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) та диверсійно-штурмової бригади "Ветерани", які діють у промзоні на південний схід від Авдіївки.

Українські війська контратакували під Авдіївкою і підтвердили просування. Також видно, що українські війська наступали на Степове.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов в ефірі телемарафону заявив, що бажання оточити Авдіївку у російської армії зʼявилося не сьогодні. Місто було під загрозою оточення від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вже майже два місяці поспіль Росія заявляє про нібито взяття Авдіївки.

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"Тому зараз нам не треба залишати Авдіївку. Звичайно, ситуація критична на півночі й у районі промзони. Але є польові командири кожної бригади, і тільки разом домовившись, можливий якийсь відступ, чи відхід на другу лінію. Але про відступ ЗСУ зараз ніхто не говорить", – сказав боєць "Легіону Свободи".