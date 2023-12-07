У ніч проти 7 грудня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Подунав'я. Сили протиповітряної оборони знищили 11 БпЛА "Shahed-131/136", однак є влучання в припортову інфраструктуру.

Повідомляється, що пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, внаслідок атаки загинув 56-річний водій вантажного автомобіля.

За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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