Загальний огляд:

Зеленський попередив G7, що Кремль сподівається на “руйнацію єдності Заходу” в підтримці України

Лідери G7 домовилися згорнути імпорт російських алмазів наступного року

США висунули чотирьом росіянам звинувачення у воєнному злочині проти американця в Україні

ЗСУ знищили ворожий гелікоптер, ракетну систему і склад боєприпасів

Українські сили вийшли на Степове, російські продовжили просування до Авдіївського коксохімічного комбінату

Кремлівські блогери в захваті від нового російського безпілотника “Терміт”

Зеленський виступив на віртуальній зустрічі G7 із закликом до єдності; лідери G7 домовились обмежити імпорт російських алмазів

Як повідомила агенція Франс-Пресс (AFP), у середу Президент Володимир Зеленський сказав, виступаючи на віртуальному саміті G7, що Росія посилила штурмові дії на фронті, і попередив, що “Росія сподівається лише на одне – що наступного року консолідація світу зруйнується. Росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні”.

“Маємо виграти битву за мотивацію. Мотивацію наших людей і всієї Європи”, – сказав він, звертаючись до лідерів країн “Великої сімки”, в тому числі президента США Джо Байдена, який сам веде битву у Вашингтоні за подальшу допомогу Києву.

“Битва, що триває, не просто про долю України. Це - про Європу”, – наголосив Зеленський.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Лідери G7 таки погодилися застосувати проти Москви ще один вид зброї: вони домовилися ввести обмеження на імпорт російських алмазів.

“До 1 січня 2024 року ми введемо обмеження на імпорт непромислових алмазів, які видобуваються, обробляються чи виробляються в Росії”, – заявили лідери G7.

Росіянам, які катували громадянина США в Україні, висунуті обвинувачення у воєнних злочинах

Департамент юстиції США зробив дуже символічний крок: він висунув обвинувачення у воєнних злочинах чотирьом росіянам, які катували американця в Україні.

Агенція Associated Press зауважила, що це “перше кримінальне переслідування російських військовослужбовців, пов’язане зі звірствами у війні Москви проти України, і вперше за майже 30 років Департамент юстиції висунув звинувачення за статтею, яка передбачає кримінальне покарання за катування або негуманне поводження з громадянином США за кордоном під час війни”.

У кримінальній справі, поданій до Східного окружного суду штату Вірджинія, обвинувачуваними є офіцери Сурен Мкртчян, Дмітрій Будник та ще двоє осіб, прізвища яких ще не встановлені та які фігурують у справі під іменами “Валерій” та “Назар”.

Прокурори Департаменту юстиції стверджують, що у квітні 2022 року ці четверо викрали американця з будинку в селі Милове біля Херсона, били та катували його протягом 10 днів. Серед іншого, американця роздягали догола, зв'язували за спиною руки та били кулаками, ногами та прикладами автоматів. Обвинувачені допитували, били і катували американця, загрожували вбивством та інсценували його страту. Після цього його примушували рити траншеї для армії Росії та підрозділів терористичної організації “ДНР".

Експерти-правники вважають, що ці злочинці навряд чи будуть упіймані й покарані, і що ця справа за статтею про воєнні злочини проти американців за кордоном, порушена вперше за 30 років, має радше символічний характер.