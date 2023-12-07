Загальний огляд:
- Зеленський попередив G7, що Кремль сподівається на “руйнацію єдності Заходу” в підтримці України
- Лідери G7 домовилися згорнути імпорт російських алмазів наступного року
- США висунули чотирьом росіянам звинувачення у воєнному злочині проти американця в Україні
- ЗСУ знищили ворожий гелікоптер, ракетну систему і склад боєприпасів
- Українські сили вийшли на Степове, російські продовжили просування до Авдіївського коксохімічного комбінату
- Кремлівські блогери в захваті від нового російського безпілотника “Терміт”
Зеленський виступив на віртуальній зустрічі G7 із закликом до єдності; лідери G7 домовились обмежити імпорт російських алмазів
Як повідомила агенція Франс-Пресс (AFP), у середу Президент Володимир Зеленський сказав, виступаючи на віртуальному саміті G7, що Росія посилила штурмові дії на фронті, і попередив, що “Росія сподівається лише на одне – що наступного року консолідація світу зруйнується. Росія вірить, що Америка і Європа проявлять слабкість і не збережуть підтримку України на належному рівні”.
“Маємо виграти битву за мотивацію. Мотивацію наших людей і всієї Європи”, – сказав він, звертаючись до лідерів країн “Великої сімки”, в тому числі президента США Джо Байдена, який сам веде битву у Вашингтоні за подальшу допомогу Києву.
“Битва, що триває, не просто про долю України. Це - про Європу”, – наголосив Зеленський.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Лідери G7 таки погодилися застосувати проти Москви ще один вид зброї: вони домовилися ввести обмеження на імпорт російських алмазів.
“До 1 січня 2024 року ми введемо обмеження на імпорт непромислових алмазів, які видобуваються, обробляються чи виробляються в Росії”, – заявили лідери G7.
Росіянам, які катували громадянина США в Україні, висунуті обвинувачення у воєнних злочинах
Департамент юстиції США зробив дуже символічний крок: він висунув обвинувачення у воєнних злочинах чотирьом росіянам, які катували американця в Україні.
Агенція Associated Press зауважила, що це “перше кримінальне переслідування російських військовослужбовців, пов’язане зі звірствами у війні Москви проти України, і вперше за майже 30 років Департамент юстиції висунув звинувачення за статтею, яка передбачає кримінальне покарання за катування або негуманне поводження з громадянином США за кордоном під час війни”.
У кримінальній справі, поданій до Східного окружного суду штату Вірджинія, обвинувачуваними є офіцери Сурен Мкртчян, Дмітрій Будник та ще двоє осіб, прізвища яких ще не встановлені та які фігурують у справі під іменами “Валерій” та “Назар”.
Прокурори Департаменту юстиції стверджують, що у квітні 2022 року ці четверо викрали американця з будинку в селі Милове біля Херсона, били та катували його протягом 10 днів. Серед іншого, американця роздягали догола, зв'язували за спиною руки та били кулаками, ногами та прикладами автоматів. Обвинувачені допитували, били і катували американця, загрожували вбивством та інсценували його страту. Після цього його примушували рити траншеї для армії Росії та підрозділів терористичної організації “ДНР".
Експерти-правники вважають, що ці злочинці навряд чи будуть упіймані й покарані, і що ця справа за статтею про воєнні злочини проти американців за кордоном, порушена вперше за 30 років, має радше символічний характер.
Росіяни випустили майже півсотні дронів, українці збили російський гелікоптер
У середу українські військові офіційні особи повідомили, що сили ППО збили 41 із 48 ударних дронів типу “Шахед”, випущених із Курської області та мису Чауда в окупованому Криму, над Одеською, Миколаївською, Херсонською, Хмельницькою, Кіровоградською і Житомирською областями.
Також у середу Генеральний штаб ЗСУ повідомив про знищення російського гелікоптера, не уточнивши, де це сталося.
“За добу на фронті відбулось 83 бойових зіткнення з армією РФ, йдеться у щоденному зведенні Генштабу. – Противник завдав 2 ракетних та 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Підрозділи ракетних військ вразили 1 гелікоптер противника, 1 зенітно-ракетний комплекс, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів і 2 артилерійських засоби противника”.
Кремлівські блогери вихваляють новий безпілотний гелікоптер зі штучним інтелектом
Минулого місяця російська державна інформагенція ТАСС повідомила, що колишній президент Дмітрій Медвєдєв і мер Москви Сєрґєй Собянін перерізали червону стрічку на відкритті нового індустріального парку “Руднєво”, який проєктуватиме, виготовлятиме й збиратиме частини російських безпілотників. Зараз російські блогери повідомили, що щойно представлений безпілотний ударний гелікоптер “Терміт” може за допомогою штучного інтелекту самостійно виявляти й уражати цілі.
Оперативна ситуація в Авдіївці
У середу в районі ключового міста Авдіївка російські й українські сили знову поперемінно мали успіхи.
Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), опубліковані в середу геолокаційні кадри підтверджують незначне просування російських сил у промзоні, що на південний схід від Авдіївки. Російські військові блогери повідомили, що російські війська просунулись південніше відомого “Терикону” на північно-східних околицях міста, а також біля коксохімічного комбінату в його північно-західній частині. ISW не підтвердив правдивість жодного з таких повідомлень, і те, що протягом останніх кількох тижнів вони повторюються надто часто, означає, що ці просування є в кращому випадку незначними.
На південно-східному фланзі міста діють підрозділи 87-го і 1487-го полків 1-го Армійського корпусу (“ДНР”), 10-го танкового полку 3-го Армійського корпусу Західного військового округу РФ і диверсійно-штурмової бригади “Ветерани”.
Генштаб ЗСУ, своєю чергою, повідомив про відбиття “щонайменше 25 атак східніше Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки), на північний схід від Бердичів (4 км на північ від Авдіївки), а також біля самої Авдіївки, Степового (3 км на північ від Авдіївки), Сєвєрного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).
На опублікованих у вівторок геолокаційних кадрах видно, що ЗСУ зайшли в центр Степового, і це у середу також підтвердив один із російських військових блогерів.
December 5, 2023— OSINT (Uri) 🇺🇦 (@UKikaski) December 5, 2023
Update of #Avdiivka: A large-scale attempt by Russian forces to capture the coke plant this morning was defeated by AFU forces
Ukrainian Blogger Borislav Bereza:
«From the very morning, the Russians went to the Avdiivsky coke farm. Simultaneously from several… pic.twitter.com/bl8Nl377mY
Stepove'de 2 Ukrayna zırhlı aracı Rus pozisyonları ateş açıyor. Ardından 2 araç veya 1 araç vuruluyor— Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) December 5, 2023
Ukr V. 48.196022 37.675330
Ukr V. 48.196652 37.681433
Atış 48.196066 37.679091
Atış 48.196583 37.679758
Atış 48.196786 37.681911@GeoConfirmed @UAControlMap @War_Mapper https://t.co/7qgLkKukZ5 pic.twitter.com/SVGAkeulHS
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