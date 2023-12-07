73% українців очікують, що відбудова триватиме до 10 років або більше, та вважають корупцію найбільшим ризиком у відновленні.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке презентувала Transparency International Ukraine.

Погляди населення щодо відновлення України стали більш прагматичними, ніж пів року тому, свідчить дослідження. У порівнянні з минулою хвилею дослідження частка українців, які вважають, що відбудова триватиме понад 10 років, у листопаді зросла. У березні так вважали 63% населення.

Такі ж прогнози українці дають і стосовно відновлення економіки: 70% вважають, що цей процес триватиме до 10 років та більше.

Опитані наполягають, що влада має консультуватися з громадськістю у питаннях відбудови, і це прагнення не змінилося за пів року — 93% весною та 92% восени. Більшість (65%) тих, хто зазнав збитків та руйнувань (17% від усіх опитаних), не подавала заявку на компенсацію. З них кожен третій (37%) вважає, що у держави є нагальніші потреби.

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Заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine Анастасія Мазурок зауважує, що основними проблемами країни українці так само вважають:

війну (у листопаді 96%, тоді як у березні так вважало 98%),

корупцію (у листопаді 88%, тоді як у березні — 77%),

руйнування інфраструктури та житла (у листопаді 82%, тоді як у березні — 87%).

Проте якщо війни та руйнувань наприкінці року українці стали боятися менше, то корупційні ризики навпаки стали турбувати респондентів більше на 11%.

Корупцію українці вважають найбільшим ризиком у відновленні одразу за двома параметрами: повернення корупційних схем (79%) та відсутність контролю і, як наслідок, розкрадання коштів (75%). На третьому та четвертому місцях населення непокоять великий масштаб руйнувань (65%) та загроза повторення бойових дій (63%).

Соціологічне дослідження на замовлення Transparency International Ukraine провела дослідницька агенція Info Sapiens за підтримки Проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія". Опитування про потреби та очікування від майбутньої відбудови України проводилося серед населення та мерів.