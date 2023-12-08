Українські військові спеціалісти працюють над модифікованою версією ракети-вбивці, яка потопила колись найпотужніший військовий корабель у Чорному морі — ракетний крейсер російського флоту «Москва», повідомляють ЗМІ.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що в Україні працюють над секретним проєктом - створенням ракет нового зразка, так званих «довгих Нептунів».

«Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого «Нептуна». Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу «Нептун», - сказав генерал в інтерв'ю АрміяInform.

Однак Гаврилюк не став розкривати деталі нової розробки: «Наразі про це ми не можемо говорити докладно».

Kyiv Post звернувся по коментар до Управління преси Міноборони та акціонерного товариства «Укроборонпром». Деталі розробки тримають у таємниці, однак ми спробували зʼясувати хоча би ймовірні строки закінчення розробки, та чи залучені до цього міжнародні партнери.

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У відповідь у Міністерстві оборони наголосили, що вся інформація, повʼязана з розробкою «довгих Нептунів», є державною таємницею. В «Укроборонпромі» відмовились коментувати.

Ще у квітні представник українського оборонного відомства на умовах анонімності повідомив виданню War Zone, що конструктори працюють над модифікацією протикорабельної ракети «Нептун» для ураження наземних цілей. Коментар Гаврилюка для АрміяInform став першим підтвердженням від української влади, що модифікація «Нептуна» дійсно триває.

Українські медіа повідомляли про знищення російського ракетного комплексу С-400 «Тріумф» в окупованому Криму 23 серпня ракетною системою «власної розробки», конкретний тип якої офіційні джерела не назвали.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у своєму Twitter-акаунті зазначав: "Пускова установка С-400 в Криму була знищена новою українською ракетою… Це наш новий продукт, який виявився бездоганним".

Український журналіст Юрій Бутусов після того удару припускав, що українці здійснили цю атаку модифікованим для наземного удару «Нептуном».

Ракета «Нептун» — це зброя вітчизняної розробки, яку Збройні сили України прийняли на озброєння ще у 2020 році. На рахунку «Нептунів» - знищення російського крейсера «Москва» 14 квітня 2022 року, коли пара ракет уразила та потопила флагман Чорноморського флоту Росії біля острова Зміїний.

Профільні військові видання Defense Express та «Мілітарний» припускають, що скоріш за все йдеться про адаптацію ракети Р-360 комплексу «Нептун» для знищення наземних цілей, яку можна запускати з тієї ж пускової установки, що й раніше. Очікується, що ймовірна дальність такої ракети може сягати 400 км (проти 300 км у протикорабельній версії), а бойова частина - 350 кг (проти 150 кг). Не виключено, що це не остаточні тактико-технічні характеристики модифікованої ракети.

У Defense Express вважають, що саме роботи над «Нептуном» є одним із пунктів із переліку «ракетне озброєння та боєприпаси» в державному бюджеті, на які Україна наступного року має витратити 175 млрд гривень.

За даними джерела War Zone, Україна розробила систему наведення за супутниковими сигналами GPS, яка направляє ракету до заздалегідь визначеної цілі. На фінальному відтинку польоту інфрачервона система самонаведення ракети шукає та захоплює ціль на основі попередньо завантаженого зображення. Якщо знайдені об’єкти не відповідають вказаній цілі, ракета припиняє атаку.

«Мілітарний» звертав увагу, що базова конструкція ПКР «Нептун» розрахована для польоту на максимальну відстань у 360 кілометрів, проте збільшення дальності польоту для неї не є чимось складним.

«Рушієм ракети є авіаційний турбореактивний двигун МС-400, що працює на рідкому паливі (керосин), тому збільшення дальності польоту може забезпечити розширення внутрішніх баків або ж іще один додатковий підвісний», - йшлося в матеріалі.

Військовий журнал Bulgarianmilitary.com вказував, що не так просто перетворити протикорабельну крилату ракету на зброю проти наземних цілей. Однак у матеріалі наголошувалося, що Україна не тільки володіє власними технологічними можливостями, які може застосувати, але й має доступ до сучасного західного обладнання та до світових ноу-хау.