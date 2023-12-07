1 грудня – справжня легенда на полі бою, багатоствольна реактивна система M142 HIMARS, поставлена США.

2 грудня – польські САУ Krab – одна з перших 155-міліметрових артилерійських систем, наданих ЗСУ.

3 грудня – один із найкращих сучасних танків – британський ОБТ Challenger 2.

4 грудня – австралійські MRAP Bushmaster, які відіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі у вересні 2022 року на Харківщині.

5 грудня – Велика Британія та Франція надали крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG на додаток до постійної військової, економічної та політичної підтримки.

6 грудня – Німеччина надала Україні БМП Marder, одні з найкращих у світі бойових машин, які здатні рятувати життя українських військових та вибивати ворога з позицій – «Vielen Dank».

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США ЕКСКЛЮЗИВ Релігія
1 годину тому
ПОГЛЯД: Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США
Gina Christian
Росіяни запустили по Україні 31 дрон Війна в Україні
2 години тому
Росіяни запустили по Україні 31 дрон
КиївПост
Вибух на сесії сільради на Закарпатті: підривник готувався заздалегідь
3 години тому
Вибух на сесії сільради на Закарпатті: підривник готувався заздалегідь
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Що сталося з радянською ядерною зброєю, розміщеною в Україні?
Далі » Опитування: українці вірять у відбудову країни за 10 років