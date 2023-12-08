Помер 42-річний актор Василь Кухарський: він проходив лікування після важкого поранення, якого зазнав під час бойових дій.

Про це на інстаграм-сторінці повідомив "Театр на Подолі".

"Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці вересня кінорежисер Олесь Санін збирав кошти на лікування Кухарського. Режисер тоді зауважив, що "лицар, воїн і актор" важкопоранений і потребує складного лікування й реабілітації. Згодом він подякував своїй спільноті за те, що кошти вдалося зібрати.

"Пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко – лети високо. І будь поруч завжди", – написала дружина військового Наталка Гордій-Кухарська.

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2 грудня Кухарському виповнилося 42 роки. Команда театру зауважила, що актор вступив до лав Збройних Сил України та боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Кухарський зіграв головну роль у стрічці 2022 року "Максим Оса і золото Песиголовця". Її зняли за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

Актор також був лауреатом премії "Київська пектораль" за найкраще виконання чоловічої ролі в спектаклі "На дні".