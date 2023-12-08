У ніч проти п'ятниці 8 грудня, російські війська завдали шести ударів по Харкову: є руйнування, двоє людей постраждали.

Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

"Зафіксували влучання у Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо - ракетами С-300. Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури", – написав Синєгубов у Telegram.

Внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка, якій медичну допомогу надали на місці. Ще одного пораненого - 25-річного чоловіка - з вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні, стан його здоров'я задовільний.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що близько 3-ї години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по місту. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.

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"Також виникла пожежа в одному з гаражів. Загорання ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вранці 8 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Києві та Київській області було чути вибухи. Повідомлялося про роботу систем ППО. Востаннє Росія запускала ракети з бомбардувальників 20 вересня.

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