Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL) зафіксувала в Білорусі майже дві з половиною тисячі українських дітей, яких викрала Росія.

Про це під час брифінгу повідомила представниця Yale HRL Кейтлін Ховарт.

"Ми зафіксували 2442 дитини в Білорусі, а також ми фіксуємо дітей, яких викрадають із тимчасово окупованих територій, їх перевозять до Росії, до Білорусі. Але ми розуміємо, що це тільки маленька частина від тих дітей, особи яких ми змогли встановити", - розповіла вона.

Представниця лабораторії зауважила, що "ми, так само як і уряд Білорусі, так само як і уряд Росії знаємо, що таких дітей насправді набагато більше".

Ховрат повідомила про намір передати отримані свідчення до судових інстанцій. За її словами, відповідні дані збираються для цілей звітності, для цілей правосуддя і для того, щоб повернути викрадених дітей до України та "продовжувати підтримувати протягом їхнього життя".

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"Кожен шматочок інформації, кожен слід, який ми можемо знайти, ми його захищаємо як тільки можемо. І ми будемо докладати всіх зусиль, щоб зберігати таку інформацію і захищати їх", - зауважила представниця Yale HRL.

Нагадаємо, у 2023 році Росія наростила потужності і створила цілу систему так званих "таборів перевиховання", які мають на меті перетворити вивезених українських дітей на ворогів України. Також росіяни відправляють дітей з України у військові табори.