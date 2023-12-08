Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся в четвер із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб допомогти Києву вийти з глухого кута напередодні саміту ЄС після того, як угорський лідер пригрозив заблокувати подальшу підтримку України.

Макрон привітав Орбана в Єлисейському палаці, де вони під час робочої вечері обговорити, за словами президента Франції, «кілька тем» порядку денного саміту ЄС наступного тижня, зокрема «різні аспекти європейської підтримки України».

ЄС хоче погодити нову фінансову допомогу та розпочати переговори про членство з Києвом на саміті наступного тижня, але побоюється, що Орбан може стати перешкодою на цьому шляху.

Ця вечеря стала рідкісним за останні роки прикладом спілкування одного з головних західноєвропейських лідерів з угорським прем’єром, який після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року зберіг тісніші зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, аніж будь-який інший лідер країни ЄС.

Але зростає занепокоєння, що Орбан може торпедувати ухвалення ключових рішень щодо України на саміті ЄС 14-15 грудня, через що Макрон вирішив спробувати вплинути на його позицію як один із найвпливовіших політичних лідерів Європи.

У листі, надісланому голові ЄС Шарлю Мішелю в понеділок, Орбан вимагає відкласти прийняття ключових рішень щодо України, включно з додатковою фінансовою допомогою та початком переговорів про членство в ЄС.

«Заради єдності»

Минулого місяця Європейська комісія рекомендувала почати переговори про членство з Україною та Молдовою.

Комісія також пропонує виділити Києву 50 мільярдів євро в рамках перегляду довгострокового бюджету ЄС.

Але Орбан запропонував виключити ці питання з порядку денного брюссельського саміту, «оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу».

Посилаючись на свій попередній лист із закликом до «стратегічної дискусії» щодо підходу ЄС до України, Орбан попередив, що лідери ЄС не будуть «в змозі приймати ключові рішення, якщо не буде знайдено консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії щодо України».

«Заради єдності», наголосив він, ЄС повинен виключити Україну з порядку денного саміту.

Оскільки більшість рішень ЄС вимагає одностайності, Угорщина потенційно може накласти вето на обидві пропозиції.

Розлютивши інших лідерів ЄС, Орбан у жовтні зустрівся для двосторонніх очних переговорів з Путіним у Китаї.

Критики звинувачують Орбана в спробі шантажувати Брюссель, щоб отримати нарешті доступ до мільярдів євро фінансування ЄС.

Європейська комісія затримує фінансову підтримку в майже 22 мільярди євро для Угорщини через занепокоєння щодо високого рівня корупції та ймовірного відступу від демократичних норм у цій країні.

У листопаді Брюссель заявив, що може виділити до 10 мільярдів євро з цих коштів, визнавши, що Угорщина збільшила незалежність судової системи.

Орбан дуже неохоче погодився з попередніми рішеннями ЄС щодо підтримки України яка чинить спротив повномасштабному вторгненню Росії, і домагався послаблення санкцій проти Москви.