Російські війська просунулися під Авдіївкою та начебто захопили очисні споруди в місті. 

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни з посиланням на геолокаційні дані. 

«Опубліковані 8 грудня геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки)», - йдеться у звіті ISW. 

Російські джерела стверджували, що 7 і 8 грудня війська РФ просунулися в напрямку Новокалинового (13 км від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Російські блогери заявляли, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому (3 км від Авдіївки) та зачищають населений пункт. Тоді як інший військовий блогер стверджував, що армія РФ утримує позиції на східній околиці Степового.

Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
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Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW

Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Російські джерела стверджували, що російські війська також атакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та поблизу Очеретиного (15 км від Авдіївки), Новокалинового, Сєверного (6 км від Авдіївки та промислової зони).

Водночас російське джерело зазначає, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

За даними Генерального штабу, українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. 

«Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області», - йдеться у зведенні Генштабу. 

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