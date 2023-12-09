Російські війська просунулися під Авдіївкою та начебто захопили очисні споруди в місті.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни з посиланням на геолокаційні дані.

«Опубліковані 8 грудня геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки)», - йдеться у звіті ISW.

Російські джерела стверджували, що 7 і 8 грудня війська РФ просунулися в напрямку Новокалинового (13 км від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Російські блогери заявляли, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому (3 км від Авдіївки) та зачищають населений пункт. Тоді як інший військовий блогер стверджував, що армія РФ утримує позиції на східній околиці Степового.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Російські джерела стверджували, що російські війська також атакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та поблизу Очеретиного (15 км від Авдіївки), Новокалинового, Сєверного (6 км від Авдіївки та промислової зони).

Водночас російське джерело зазначає, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.