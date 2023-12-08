Вранці 8 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Павлоградський район Дніпропетровської області, в результаті якого постраждали вісім людей.
Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Facebook.
"За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали 8 людей. Це чоловіки від 32 до 66 років", - повідомив він.
За його словами, двоє постраждалих будуть оговтуватися вдома, решта – у лікарні.
"Двоє поранених все ще у важкому стані. Психологічну допомогу надали 13 мешканцям. Окрім Павлограду, Тернівки та Юр’ївської громади руйнування є у Межиріцькій громаді", - додав Лисак.
За його інформацією, пошкоджені понад 20 житлових будинків, гімназія і 9 господарських споруд. Зачепило й лінії електропередачі.
У пʼятницю вранці росіяни обстріляли Україну ракетами з літаків стратегічної авіації, використавши 7 бортів Ту-95. Війська РФ запустили 19 ракет, 14 з яких збили українські оборонці.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Під час удару в Павлоградському районі Дніпропетровської області, як повідомлялося раніше, було пошкоджено підприємство, також зачепило церкву. Спочатку було відомо, що в результаті ракетної атаки росіян одна людина загинула, ще четверо було поранено.
Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці 8 грудня, російські війська завдали шести ударів по Харкову: є руйнування, двоє людей постраждали.
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