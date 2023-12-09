Із Сектора Гази евакуювали ще 39 українців. Це жінки та діти. 

Про таке повідомили в Головному управлінні розвідки. 

«Успішна евакуація наших громадян із зони конфлікту стала можливою завдяки скоординованим та чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів», - зазначили в ГУР. 

До цього президент Володимир Зеленський повідомляв, що евакуація тривала майже весь день. 

«Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці», - сказав він у вечірньому зверненні у п'ятницю. 

У листопаді з Сектора Гази вдалось вивезти 145 громадян України. 

КиївПост
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