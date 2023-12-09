«Успішна евакуація наших громадян із зони конфлікту стала можливою завдяки скоординованим та чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів», - зазначили в ГУР.

Про таке повідомили в Головному управлінні розвідки.

Із Сектора Гази евакуювали ще 39 українців. Це жінки та діти.

До цього президент Володимир Зеленський повідомляв, що евакуація тривала майже весь день.

«Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці», - сказав він у вечірньому зверненні у п'ятницю.

У листопаді з Сектора Гази вдалось вивезти 145 громадян України.