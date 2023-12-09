Російські та білоруські легкоатлети не зможуть взяти участь у літній Олімпіаді-2024.

Про це сказав президент Світової організації легкої атлетики (World Athletics) Себастьян Коу.

Така заява розходиться з рішенням Міжнародного олімпійського комітету, який дозволив спортсменам з РФ та Білорусі взяти участь у змаганнях під нейтральним прапором.

«Можливо, ви побачите якихось нейтральних атлетів з Росії та Білорусі на Олімпіаді в Парижі. Але їх не буде в легкій атлетиці. Позиція у нашому виді спорту не змінилася», - запевнив Себастьян Коу.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам та білорусам виступати на Іграх у Парижі. Однак, лише індивідуально і в нейтральному статусі. У командних змаганнях збірних з Росії та Білорусі не буде.

У комітеті зазначили, що серед 4600 спортсменів, які наразі пройшли кваліфікацію на Париж-2024, є лише 11 «нейтральних» спортсменів - вісім з паспортами РФ та троє громадян Білорусі.

Для порівняння у МОК додали, що відбір на літню Олімпіаду пройшли понад 60 українських спортсменів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїм рішенням МОК дав Росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї.

«МОК фактично дав Росії зелене світло на озброєння за допомогою Олімпіади. Тому що Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні», - написав він у своїй соцмережі.