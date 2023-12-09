В Адміністрації Джо Байдена саркастично відреагували на заяву Володимира Путіна балотуватися на виборах президента РФ.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі жартівливо порівняв процес голосування у Росії з кінними перегонами. 

«Ну, це будуть найкрутіші перегони, чи не так?», - коротко сказав представник Білого Дому. 

Джон Кірбі припустив, що результат виборів у Росії навряд чи викликає сумніви.

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що братиме участь у виборах навесні 2024 року. Перемога на цих перегонах стане для нього п'ятим президентським терміном. 

Росіяни обиратимуть главу держави 17 березня наступного року. 

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