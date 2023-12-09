Верховна Рада обрала голову парламентського Комітету з питань свободи слова.

Ним став Ярослав Юрчишин від фракції «Голос».

Його кандидатуру підтримали 247 народних депутатів. 

Про це повідомляють народні депутати у Telegram. Також це підтвердив сам Юрчишин в коментарі УП. 

Як зазначив депутат Ярослав Железняк, відтепер комітет складається з чотирьох депутатів: голова - Юрчишин, заступник - Євгеній Брагар, секретар - Сергій Швець, а також Нестор Шуфрич.

Попереднім керівником комітету з питань свободи слова був Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді. 

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