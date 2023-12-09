Верховна Рада обрала голову парламентського Комітету з питань свободи слова.
Ним став Ярослав Юрчишин від фракції «Голос».
Його кандидатуру підтримали 247 народних депутатів.
Про це повідомляють народні депутати у Telegram. Також це підтвердив сам Юрчишин в коментарі УП.
Як зазначив депутат Ярослав Железняк, відтепер комітет складається з чотирьох депутатів: голова - Юрчишин, заступник - Євгеній Брагар, секретар - Сергій Швець, а також Нестор Шуфрич.
Попереднім керівником комітету з питань свободи слова був Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді.
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