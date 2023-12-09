Верховна Рада звернулася до Європейського союзу та закликала підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рада звернулася до парламентів та урядів країн ЄС, а також інституцій Євросоюзу. Депутати просять почати з Україною переговори щодо вступу до спільноти.

Це питання мають розглядати на засіданні Європейської ради 15 грудня.

Напередодні парламент вніс зміни до законів, що стосуються прав нацменшин, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи.

Крім того, Верховна Рада збільшила чисельність НАБУ з 700 до тисячі співробітників. Це теж була одна з рекомендацій Європейської комісії.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна виконала сім рекомендацій Єврокомісії.

Глава держави сподівається, що ЄС оцінить схвалення євроінтеграційних законів.

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«Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Враховано висновки Венеційської комісії – конкретно щодо національних спільнот», - сказав Зеленський у своєму зверненні.

У листопаді Єврокомісія офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС та представила рекомендації для членства в Євросоюзі.