90% боїв на Таврійському напрямку точаться біля Авдіївки та Мар'їнки.

Про це сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. 

«Ворог продовжує спроби йти вперед. Майже вся активність його зосереджена на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Понад 90% боєзіткнень минулої доби відбулося саме там», - розповів речник.

За його словами, напередодні армія РФ активізувала артилерію. Де є можливість - росіяни застосовують броньовану техніку. Натомість менше використовували дрони-камікадзе. 

Штупун додав, що спочатку росіяни намагаються атакувати українських захисників артилерією. Потім кидають піхоту із застосуванням бронетехніки. 

За словами речника, російські війська б'ють по дорогах та населених пунктах, аби ускладнити логістику. 

Раніше аналітики ISW повідомили, що росіяни просунулись під Авдіївкою. 

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Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Водночас керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що найбільшою проблемою для Авдіївки є логістика. 

У місті залишається понад 1200 цивільних. 

Наразі через безпекову ситуацію евакуація з Авдіївки знову сповільнилася. 

«Багато відповідей люди говорять, коли в них питаєш, чому не хочете їхати… Одна з таких причин - безпека по дорозі. Люди все бачать і чують... Є такі, які відверто не хочуть виїжджати, є і «ждуни», але їх небагато», - сказав Барабаш.

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