Росія може знову вдарити крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по Україні.

Цього не виключає речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, російські війська могли накопичити ракети за більш ніж два місяці паузи.

Юрій Ігнат зазначив, що протягом минулого опалювального сезону росіяни витратили понад тисячу крилатих ракет. Йдеться про авіаційні Х-101, Х-555 та «Калібри».

Тож росіянам потрібно було відновити свій запас.

«Чи означає те, що вони будуть і надалі ними бити - хто його знає. Поживемо - побачимо. Те, що у них немає стільки ракет, скільки було минулого року, ми вже говорили», - заявив Ігнат.

У п'ятницю росіяни атакували Україну ракетами.

Випустили 19 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Частина з них була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група летіла в бік Києва.

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