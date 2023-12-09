У Києві демонтували памʼятник більшовицькому командиру Миколі Щорсу.

Зносити монумент почали зранку. Роботи тривали 6 годин.

Аби демонтувати 7-тонну конструкцію, довелося залучати важку техніку та частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка.

Монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації.

«Уже у столиці прибрали понад 60 пам’яток, пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР. Наразі в місті працюють над об’єктами, з яких уряд зняв охоронний статус», - повідомили в КМДА.

Зокрема нещодавно у Києві демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну.