У Києві демонтували памʼятник більшовицькому командиру Миколі Щорсу. 

Зносити монумент почали зранку. Роботи тривали 6 годин. 

Аби демонтувати 7-тонну конструкцію, довелося залучати важку техніку та частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. 

Монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації. 

«Уже у столиці прибрали понад 60 пам’яток, пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР. Наразі в місті працюють над об’єктами, з яких уряд зняв охоронний статус», - повідомили в КМДА.

Зокрема нещодавно у Києві демонтували пам'ятник Олександру Пушкіну. 

У листопаді Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому командиру Миколі Щорсу та іншим російським і радянським діячам. 

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