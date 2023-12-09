Російські війська знову атакували Херсон.
Обстріляли житловий квартал міста та влучили в багатоповерхівку.
«Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку», - повідомили в ДСНС.
Раніше обласна влада заявила про двох постраждалих внаслідок російських обстрілів.
58-річну херсонку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. У неї - вибухова травма та поранення голови.
Водночас начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про обстріл Дніпровського району міста.
За його даними, поранений 29-річний чоловік.
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