Російські війська знову атакували Херсон. 

Обстріляли житловий квартал міста та влучили в багатоповерхівку. 

«Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку», - повідомили в ДСНС. 

Раніше обласна влада заявила про двох постраждалих внаслідок російських обстрілів.

58-річну херсонку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. У неї - вибухова травма та поранення голови. 

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Водночас начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про обстріл Дніпровського району міста.

За його даними, поранений 29-річний чоловік.

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