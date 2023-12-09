Російські війська знову атакували Херсон.

Обстріляли житловий квартал міста та влучили в багатоповерхівку.

«Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку», - повідомили в ДСНС.