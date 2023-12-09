Попри складні погодні умови, російські війська посилюють наступи та намагаються перехопити ініціативу до виборів президента у РФ.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
За даними ISW, зараз російські війська ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту. Зокрема, біля кордону Харківської та Луганської областей, біля Бахмута та в напрямку Авдіївки. Крім того, війська країни-агресорки проводять безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.
В Інституті вивчення війни зазначають, що загалом темпи бойових дій на всій лінії фронту відповідають їхнім оцінкам, за якими російські війська намагаються повернути собі ініціативу щонайменше з середини листопада.
Посилаючись на заяви офіційних українських військових, фахівці ISW додають, що російським військам вдалося перехопити ініціативу вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута і в напрямку Авдіївка-Донецьк.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Тоді як ЗСУ утримують ініціативу в ключових районах півдня України. Про це, за даними аналітиків, свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка українська присутність на східному березі Херсонської області.
На думку аналітиків, те, що росіяни активізувалися під час найскладніших погодних умов, не чекаючи морозів, свідчить, що вони перебувають під тиском.
В ISW наразі не прогнозують, чи вдасться росіянам досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому.
«Українські сили, навпаки, схоже, використовують цей період складних погодних умов і триваючих наступальних операцій Росії для встановлення і зміцнення оборонних позицій на тих ділянках фронту, де вони не проводили контрнаступальних операцій, зберігаючи живу силу та ресурси для майбутніх наступів», - зауважили в Інституті вивчення війни.
За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень.
Росіяни й надалі намагаються оточити Авдіївку.
«Сили оборони успішно відбили 19 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області», - йдеться у зведенні Генштабу.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.
Українські воїни відбили 14 атак в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
Також російські війська атакували на Лиманському, Шахтарському, Куп’янському та Запорізькому напрямках.
«На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника», - зазначили в штабі.
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