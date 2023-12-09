Попри складні погодні умови, російські війська посилюють наступи та намагаються перехопити ініціативу до виборів президента у РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними ISW, зараз російські війська ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту. Зокрема, біля кордону Харківської та Луганської областей, біля Бахмута та в напрямку Авдіївки. Крім того, війська країни-агресорки проводять безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.

В Інституті вивчення війни зазначають, що загалом темпи бойових дій на всій лінії фронту відповідають їхнім оцінкам, за якими російські війська намагаються повернути собі ініціативу щонайменше з середини листопада.

Посилаючись на заяви офіційних українських військових, фахівці ISW додають, що російським військам вдалося перехопити ініціативу вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута і в напрямку Авдіївка-Донецьк.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Тоді як ЗСУ утримують ініціативу в ключових районах півдня України. Про це, за даними аналітиків, свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка українська присутність на східному березі Херсонської області.