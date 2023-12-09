Проведення виборів президента РФ на окупованих територіях України є незаконним та порушує принципи міжнародного права.
На цьому наголосили в Міністерстві закордонних справ.
У відомстві прокоментували плани Росії провести голосування в захоплених регіонах.
«Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним», - йдеться в заяві МЗС.
Київ закликав міжнародну спільноту засудити наміри Кремля провести президентські вибори на окупованих територіях, а також запровадити санкції проти причетних до організації псевдо волевиявлення.
«Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ», - додали в МЗС.
Росіяни обиратимуть президента у березні наступного року.
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