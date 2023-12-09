Проведення виборів президента РФ на окупованих територіях України є незаконним та порушує принципи міжнародного права. 

На цьому наголосили в Міністерстві закордонних справ.

У відомстві прокоментували плани Росії провести голосування в захоплених регіонах. 

«Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним», - йдеться в заяві МЗС. 

Київ закликав міжнародну спільноту засудити наміри Кремля провести президентські вибори на окупованих територіях, а також запровадити санкції проти причетних до організації псевдо волевиявлення. 

«Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ», - додали в МЗС. 

Росіяни обиратимуть президента у березні наступного року. 

В Росії Буданова оголосили в розшук 
Більше по темі

В Росії Буданова оголосили в розшук 

Таке рішення проти керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова прийняв Слідчий комітет РФ.

Напередодні Путін заявив про плани балотуватися впʼяте.

У Білому домі саркастично відреагували на заяву Путіна знову йти в президенти.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
1 годину тому
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
КиївПост
Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США ЕКСКЛЮЗИВ Релігія
1 годину тому
ПОГЛЯД: Росія використовує «комплекс переслідування християн», намагаючись зменшити допомогу Україні з боку США
Gina Christian
Росіяни запустили по Україні 31 дрон Війна в Україні
2 години тому
Росіяни запустили по Україні 31 дрон
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У Києві знесли памʼятник Щорсу
Далі » Росіяни обстріляли Херсон