Проведення виборів президента РФ на окупованих територіях України є незаконним та порушує принципи міжнародного права.

На цьому наголосили в Міністерстві закордонних справ.

У відомстві прокоментували плани Росії провести голосування в захоплених регіонах.

«Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним», - йдеться в заяві МЗС.

Київ закликав міжнародну спільноту засудити наміри Кремля провести президентські вибори на окупованих територіях, а також запровадити санкції проти причетних до організації псевдо волевиявлення.

«Включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ», - додали в МЗС.

Росіяни обиратимуть президента у березні наступного року.

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