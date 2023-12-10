Президент Володимир Зеленський вирушив до Аргентини. Він має взяти участь в інавгурації президента Хав’єра Мілея.

По дорозі в Південну Америку, Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою.

Така зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин із цією африканською країною.

Володимир Зеленський відзначив важливість принципової позиції Кабо-Верде на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також засудження російської агресії.

Зокрема, Кабо-Верде підтримала резолюцію Генасамблеї ООН від 2 березня 2022 року щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України, а також вимоги до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з території нашої держави.

У березні 2014 року Кабо-Верде підтримала резолюцію Генасамблеї ООН із закликом до країн світу не визнавати анексію Криму.

«Це голос демократії, який допомагає нам, підтримує резолюції, які є дуже важливими», - цитує президента ОПУ.

Володимир Зеленський запросив прем’єра Кабо-Верде долучитися до Української формули миру.

Сторони обговорили реалізацію окремих пунктів цієї формули та підготовку четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики.

На порядку денному також була активізація відносин України з країнами Африки.

Зазначається, що лідери узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.