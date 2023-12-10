Ситуація на кордоні з Польщею практично не змінилася. Заблокованими й надалі залишається чотири напрямки. Це Рава-Руська-Гребенне, Ягодин-Дорогуськ, Краківець-Корчова, Шегині-Медика.

У черзі стоїть майже 3,5 тисячі вантажівок. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, найбільше вантажівок зібралося навпроти пункту пропуску Шегині - 1200 транспортних засобів. Біля пункту Ягодин стоїть 900 вантажівок.

Найменший рух фіксується на пункті пропуску Ягодин. Хоча це найбільший інфраструктурний напрямок.

За даними прикордонників, певний рух автомобілів протягом доби відбувається. Проте динаміки, яка була до початку блокади кордону - немає.

«Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску Угринів, коли порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України - поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення проходу транспортних засобів», - додав Демченко.