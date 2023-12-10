У російському Санкт-Петербурзі затримали чоловіка з подвійним громадянством - США та Росії - через допис із зображенням георгіївської стрічки. Про це повідомляє AFP.

Юрію Малєву інкримінують «реабілітацію нацизму».

Чоловіку може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Усе через два дописи, які Малєв зробив у соцмережах. В одному з постів він опублікував зображення трупа з біркою у кольорах георгіївської стрічки й зробив підпис «Як правильно носити георгіївську стрічку».

Суд вирішив, що своїми діями чоловік «висловив явну неповагу до суспільства і днів військової слави» й арештував Малєва до 7 лютого 2024 року.

Як пише Радіо Свобода, чоловік два тижні тому приїхав із Естонії.