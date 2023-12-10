У російському Санкт-Петербурзі затримали чоловіка з подвійним громадянством - США та Росії - через допис із зображенням георгіївської стрічки. Про це повідомляє AFP. 

Юрію Малєву інкримінують «реабілітацію нацизму».

Чоловіку може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. 

Усе через два дописи, які Малєв зробив у соцмережах. В одному з постів він опублікував зображення трупа з біркою у кольорах георгіївської стрічки й зробив підпис «Як правильно носити георгіївську стрічку». 

Суд вирішив, що своїми діями чоловік «висловив явну неповагу до суспільства і днів військової слави» й арештував Малєва до 7 лютого 2024 року. 

Як пише Радіо Свобода, чоловік два тижні тому приїхав із Естонії.

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