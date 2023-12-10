В Україні є невеликий дефіцит в енергомережі. Проте відключень світла поки що не планують.

Про це повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він запевнив, що жодних передумов для блекаутів немає.

За словами міністра, єдина загроза для енергосистеми - це російські обстріли. Однак, навіть у випадку системної аварії, відключення будуть тимчасовими, - запевнив Галущенко.

«Єдина загроза для системної аварії в енергосистемі - це атаки росіян. Але навіть якщо станеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер», - пояснив міністр.

Урядовець зазначив, що наразі дефіцит в енергомережі становить близько 1%. Цей показник не є критичним.

Міністр додав, що порівняно з аналогічним періодом 2021 року зараз українці стали більше споживати електроенергії. Енергетики закликають людей до економії.

«Важливо, щоб люди розуміли: ми - у війні. А тому треба ощадливо використовувати електроенергію, особливо в пікові години», - додав Галущенко.