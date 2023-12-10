Російські війська зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку та знову почали залучати авіацію.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, росіяни й надалі намагаються оточили Авдіївку.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського», - написав генерал у своєму Telegram.

У районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки українські військові відбили 8 атак та ще дві - на Шахтарському напрямку в районі Старомайорського.

На Запоріжжі окупанти атакували біля Новопокровки та Роботиного.

«Водночас, на Мелітопольському напрямку, сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення», - додав Тарнавський.