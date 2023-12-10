Російські війська зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку та знову почали залучати авіацію.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
За його словами, росіяни й надалі намагаються оточили Авдіївку.
«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського», - написав генерал у своєму Telegram.
У районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки українські військові відбили 8 атак та ще дві - на Шахтарському напрямку в районі Старомайорського.
На Запоріжжі окупанти атакували біля Новопокровки та Роботиного.
«Водночас, на Мелітопольському напрямку, сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення», - додав Тарнавський.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генеральному штабі.
Раніше аналітики ISW писали, що російські війська посилюють наступи та намагаються перехопити ініціативу до виборів президента у РФ.
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