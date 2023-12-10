Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден відвідав українських військових, які воюють на східному напрямку.
Відео візиту шведського генерала опублікували українські військові з 45-ої окремої артилерійської бригади.
Мікаель Бюден поспілкувався з воїнами, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їх бойову роботу.
«Я радий бути тут. Ми вражені, що ви робите у вашій битві», - сказав він українським воїнам.
Українські бійці подякували генералові та його державі за підтримку у боротьбі з російською агресією.
Коментарі (0)