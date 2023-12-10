Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден відвідав українських військових, які воюють на східному напрямку. 

Відео візиту шведського генерала опублікували українські військові з 45-ої окремої артилерійської бригади. 

Мікаель Бюден поспілкувався з воїнами, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їх бойову роботу. 

«Я радий бути тут. Ми вражені, що ви робите у вашій битві», - сказав він українським воїнам. 

Українські бійці подякували генералові та його державі за підтримку у боротьбі з російською агресією. 

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
ISW проаналізував публікацію Bild щодо планів РФ окупувати нові території України Війна в Україні
46 хвилин тому
ISW проаналізував публікацію Bild щодо планів РФ окупувати нові території України
КиївПост
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Війна в Україні
3 години тому
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
КиївПост
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
18 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній РФ почала більш узгоджену кампанію з руйнування української енергетики, - британська розвідка
Далі » Швеція може передати Україні винищувачі Gripen, - Ігнат