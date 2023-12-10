Російська ракетна атака 8 грудня стала початком зимової кампанії РФ із руйнування української енергетичної системи.

Так вважають у британській розвідці.

У відомстві нагадали, що цього тижня російські війська вперше з 21 вересня 2023 року завдали масованого удару по Києву і центральній частині України. Росіяни атакували зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

У британській розвідці не виключають, що Росія накопичувала крилаті ракети повітряного базування для використання в зимовій кампанії проти України.

«Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України. Однак, за попередніми даними, більшість цих ракет були успішно перехоплені українською ППО», - йдеться у повідомленні британської розвідки.