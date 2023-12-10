Російська ракетна атака 8 грудня стала початком зимової кампанії РФ із руйнування української енергетичної системи. 

Так вважають у британській розвідці. 

У відомстві нагадали, що цього тижня російські війська вперше з 21 вересня 2023 року завдали масованого удару по Києву і центральній частині України. Росіяни атакували зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. 

У британській розвідці не виключають, що Росія накопичувала крилаті ракети повітряного базування для використання в зимовій кампанії проти України.

«Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України. Однак, за попередніми даними, більшість цих ракет були успішно перехоплені українською ППО», - йдеться у повідомленні британської розвідки.

У п'ятницю росіяни запустили по Україні 19 крилатих ракет. Українська ППО збила 14 з них.

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Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Напередодні речник Повітряних сил припустив, що Росія може знову атакувати Україну зі стратегічних бомбардувальників.

Міністр енергетики розповів, що єдиною загрозою, яка може призвести до системної аварії та відключень в Україні є російські атаки.

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