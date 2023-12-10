Російська ракетна атака 8 грудня стала початком зимової кампанії РФ із руйнування української енергетичної системи.
Так вважають у британській розвідці.
У відомстві нагадали, що цього тижня російські війська вперше з 21 вересня 2023 року завдали масованого удару по Києву і центральній частині України. Росіяни атакували зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
У британській розвідці не виключають, що Росія накопичувала крилаті ракети повітряного базування для використання в зимовій кампанії проти України.
«Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України. Однак, за попередніми даними, більшість цих ракет були успішно перехоплені українською ППО», - йдеться у повідомленні британської розвідки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 December 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 10, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xLJ3a5mfeN
У п'ятницю росіяни запустили по Україні 19 крилатих ракет. Українська ППО збила 14 з них.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
Напередодні речник Повітряних сил припустив, що Росія може знову атакувати Україну зі стратегічних бомбардувальників.
Міністр енергетики розповів, що єдиною загрозою, яка може призвести до системної аварії та відключень в Україні є російські атаки.
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